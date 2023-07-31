Игрок «Бетиса» Кольядо проведёт следующий сезон в Саудовской Аравии

24-летний полузащитник «Бетиса» Алекс Кольядо присоединится к саудовскому «Аль-Охдуду» на правах аренды, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Воспитанник «Барселоны» Кольядо подписал контракт с «Бетисом» всего четыре дня назад, 27 июля.

В прошлом сезоне Алекс выступал за «Эльче» в испанской Ла Лиге, где провёл 15 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. За основную команду «Барселоны» сыграл в двух матчах.

Саудовский футбольный клуб «Аль-Охдуд» заработал право сыграть в Премьер-лиге страны по результатам выступлений в сезоне-2022/2023 в первом дивизионе, заняв третье место. 15 июля клуб пополнил грузинский центральный защитник Соломон Кверквелия, ранее выступавший за московский «Локомотив».