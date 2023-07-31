Главный тренер «Балтики» Игнашевич: в ФНЛ нет VAR — это средневековье. А в РПЛ цивилизация

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич сравнил судейство в ФНЛ и в РПЛ.

«Разница по судейству колоссальная. В ФНЛ нет VAR — это средневековье. Здесь, в РПЛ, цивилизация», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 31 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Финальный свисток арбитра Павла Кукуяна зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака». В составе «Спартака» отличились конголезский полузащитник Тео Бонгонда и нидерландский хавбек Квинси Промес. За гостей отличился чилийский легионер Анхело Энрикес.