Главный тренер «Балтики» Игнашевич прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвёл итоги матча со «Спартаком» (1:2).

«Хотелось большего, у нас были хорошие моменты. Не смогли забить, чувствовалось наше превосходство в лёгкости и свежести. Нам надо прибавлять в умении перетерпеть соперника.

Сейчас у нас уже все мысли о «Факеле». Мы физически были лучше во всех трёх прошедших матчах. Нам просто нужно набраться опыта. Были ключевые моменты, где мы недотерпели при переходах, при завершении атак. Нельзя позволять сопернику легко так забивать», – передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, несколько минут назад завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Финальный свисток арбитра Алексея Сухого из Люберец зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака». В составе «Спартака» отличились Тео Бонгонда и Квинси Промес. За гостей отличился чилийский легионер Анхело Энрикес.