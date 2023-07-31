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Сергей Игнашевич: надо исправлять ошибки, иначе РПЛ выплюнет «Балтику» обратно в ФНЛ

Сергей Игнашевич: надо исправлять ошибки, иначе РПЛ выплюнет «Балтику» обратно в ФНЛ
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился мнением о выступлениях клуба.

«Мы точно не на пике наших физических возможностей. Ближе к 10-му туру можно будет сделать выводы по нашей форме.

В РПЛ оценка команде по результату — твёрдая двойка. В Кубке — пятёрка. Нам нужно сразу прибавлять во всём, потому что, если мы это не сделаем, нас РПЛ выплюнет обратно в ФНЛ, если мы будем позволять себе такие ошибки как сегодня. Надо быстренько прибавлять.

Не было времени вспоминать своё прошлое в ЦСКА. Мы живём настоящим и будущим. Не надо было никого настраивать, наоборот, надо было успокоить и направить.

Посмотрим, на что мы способны. Цель — цепляться за каждый матч, каждое очко. Нам надо пытаться выиграть каждый матч», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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