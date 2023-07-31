«Это ЧП». Глава РПЛ Алаев — о моменте с перебитием пенальти в матче «Ахмат» — ЦСКА

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал инцидент, случившийся на матче «Ахмат» – ЦСКА.
«Это ЧП. Очень обидно, что такой опытный судья, как Безбородов, допустил такую ошибку. Если судья дал свисток, то уже отматывать нельзя. Да, есть случаи с карточками, но мы все привыкли, что если судья дал свисток, то игра идёт.
Здесь получился непонятный инцидент. Надеюсь, коллеги в РФС разберутся, поправят, и такого мы больше не увидим. Хорошо, что это не повлияло на результат матча и обошлось. Но такие моменты не красят.
Связь с VAR? Если нет связи, то правила говорят, что игра продолжается без VAR. Нет связи с VAR, а судья принял решение и свистнул — игра продолжается. А если потом в ухо кричат: «Стоп, стоп, стоп», — то я бы одно ответил: «Ребята, я продолжил игру, и момент заигран». Коллеги разберут. Хочется, чтобы всё решалось на футбольных полях: без протестов, без аннулирований результатов. С точки зрения судейства всё началось более или менее», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
- 31 июля 2023
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