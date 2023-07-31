Глава РПЛ Алаев: «Балтика» достойно смотрелась со «Спартаком». Я очень рад за Игнашевича

Глава РПЛ Александр Алаев оценил выступление «Балтики» в матче со «Спартаком»

«Мне очень нравится старт сезона. Но я необъективен, потому что для меня РПЛ — номер один. Мне кажется, во всех матчах никто не выпадает. Видно, что команды готовы. Несмотря на то что некоторые команды ещё с нулём набранных очков в таблице, они не выпадают.

Даже «Балтика» сегодня очень достойно смотрелась. Я очень рад за Игнашевича и его ребят. Видно, что ребятам нужно адаптироваться, потому что немного другие скорости, но они на правильном пути. Очень хочется интриги на всех этажах турнирной таблицы до последнего тура. Пока предпосылки для этого есть», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Матч 2-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Балтикой» завершился победой москвичей со счётом 2:1.