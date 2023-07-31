Главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, чем его удивила «Балтика»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением об игре с «Балтикой».

«Очень интересный матч. Мы первый раз играли с соперником, который на нашем поле прессинговал нас персонально все 90 минут. В первые 20 минут мы могли забивать трижды. Хочу поздравить «Балтику» и Игнашевича, отдать должное этой команде за тот футбол, что она показывала весь матч. В конце концов, футбол — это шоу», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 31 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Финальный свисток арбитра Павла Кукуяна зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака». В составе «Спартака» отличились конголезский полузащитник Тео Бонгонда и нидерландский хавбек Квинси Промес. За гостей отличился чилийский легионер Анхело Энрикес.