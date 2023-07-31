Гильермо Абаскаль объяснил ошибки игроков «Спартака» в матче с «Балтикой»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил ошибки игроков своей команды во встрече с «Балтикой».

«После первых 20 минут нам было тяжело сохранять интенсивность, мы начали делать ошибки, теряли мячи в простых передачах, где-то мы терялись. Соперник делал много навесов, не доходя до штрафной, это могло быть опасным, но не было таковым.

У нас был непростой график, изнуряющая поездка. Нам было тяжело поддерживать интенсивность. Когда накапливается усталость, тяжело держать структуру, обороняться грамотно. В первом тайме нам удавалось забирать подборы, во втором тайме же приходилось больше бегать. В решениях мы были не так ужасны, но точно не хороши», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.