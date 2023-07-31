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Гендиректор «Спартака» Малышев: чемпионство? Пока не ставим далеко идущих целей

Гендиректор «Спартака» Малышев: чемпионство? Пока не ставим далеко идущих целей
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, готов ли московский клуб бороться за золотые медали чемпионата.

«Готовы ли бороться за чемпионство? Пока не ставим далеко идущих целей. Мы готовимся к следующей игре и постараемся её выиграть. Дальше посмотрим», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После победы над калининградской «Балтикой» в матче 2-го тура чемпионата России московский «Спартак» набрал шесть очков и теперь делит первую строчку турнирной таблицы с «Краснодаром». Голами в матче отметились Тео Бонгонда и Квинси Промес.

В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с казанским «Рубином». Матч состоится 5 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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