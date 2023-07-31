Гендиректор «Спартака» Малышев: чемпионство? Пока не ставим далеко идущих целей

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, готов ли московский клуб бороться за золотые медали чемпионата.

«Готовы ли бороться за чемпионство? Пока не ставим далеко идущих целей. Мы готовимся к следующей игре и постараемся её выиграть. Дальше посмотрим», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После победы над калининградской «Балтикой» в матче 2-го тура чемпионата России московский «Спартак» набрал шесть очков и теперь делит первую строчку турнирной таблицы с «Краснодаром». Голами в матче отметились Тео Бонгонда и Квинси Промес.

В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с казанским «Рубином». Матч состоится 5 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.