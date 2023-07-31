Глава РПЛ рассказал, как удалось снять запрет ФИФА с «Ростова» на регистрацию новичков

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поблагодарил ФИФА за содействие в решении проблем «Ростова», который смог заявить новичков перед игрой с «Зенитом» (1:1).

«Говорили, что я посодействовал «Ростову» в решении их проблемы с новичками? Не хочется говорить об этом и заострять внимание на том, кто помогал. Хочу просто поздравить ФК «Ростов» с тем, что им удалось заявить футболистов, тем более перед таким принципиальным матчем. Мне кажется, матч получился отличным. Я получил колоссальные впечатления от старта.

Что касается помощи, то это наше общее дело — помогать клубам. Где можем, мы всегда поможем. Как и кто, афишировать не очень хочется. Я очень благодарен коллегам из ФИФА, что они в субботний день нашли время, вышли на работу и выполнили свои обещания, заявили футболистов. Просто хочу поздравить ростовских болельщиков.

Нестандартная ситуация. Здесь стоит отметить коллег из ФИФА, что нашли варианты помочь. Между 1-м и 2-м туром казалось, что шансов не особо много. Я бы не сказал, что это чудо. Но шансов было больше, что не заявят, нежели заявят. Удалось изменить ситуацию, за что всем благодарен», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.