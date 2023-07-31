Абаскаль: у «Спартака» много травм после двух туров. Думаю, кому-то стоит задуматься

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о том, что у игроков клуба слишком много травм.

«При таком графике может быть много травм, поэтому решили поберечь Мартинса. Мы ожидали, что «Балтика» будет так прессинговать. Они осложнили нам жизнь. Много травм уже после двух игр. Думаю, кому-то стоит задуматься об этом», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 31 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Финальный свисток арбитра Павла Кукуяна зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака». В составе «Спартака» отличились конголезский полузащитник Тео Бонгонда и нидерландский хавбек Квинси Промес. За гостей отличился чилийский легионер Анхело Энрикес.