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«Не обошлось без валидола». Гендиректор «Спартака» Малышев — о победе над «Балтикой»

«Не обошлось без валидола». Гендиректор «Спартака» Малышев — о победе над «Балтикой»
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев обсудил концовку матча 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:1) и выделил новичка клуба Тео Бонгонда.

«Как всегда — не обошлось без валидола, особенно в концовке. Лично для себя отметил удачную игру в третьем матче подряд Тео. Я очень доволен тем, как он смотрится и прибавляет. Будем надеяться, что будет дальше приносить пользу команде», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» в Москве переиграл калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. За красно-белых отличились Тео Бонгонда и Квинси Промес. В самой концовке встречи балтийцы отыграли один мяч усилиями бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Анхело Энрикеса.

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