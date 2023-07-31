«Не обошлось без валидола». Гендиректор «Спартака» Малышев — о победе над «Балтикой»
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев обсудил концовку матча 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:1) и выделил новичка клуба Тео Бонгонда.
«Как всегда — не обошлось без валидола, особенно в концовке. Лично для себя отметил удачную игру в третьем матче подряд Тео. Я очень доволен тем, как он смотрится и прибавляет. Будем надеяться, что будет дальше приносить пользу команде», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» в Москве переиграл калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. За красно-белых отличились Тео Бонгонда и Квинси Промес. В самой концовке встречи балтийцы отыграли один мяч усилиями бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Анхело Энрикеса.
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