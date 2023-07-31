Главный тренер «Спартака» Абаскаль: календарь РПЛ — это невозможно. Игроки не роботы

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался на тему календаря РПЛ.
«Джикию поберегли по этой же причине. Такой календарь — это невозможно. У нас дальше матчи 5-го числа, 8-го и 11-го. Это невозможно. Когда нам тренироваться, если нужно столько летать и столько играть? Это же невозможно. Мы вынуждены думать о здоровье игроков, а не о футболе. Игроки же не роботы.
Игнашевич сказал, что «Балтика» бы на нашем месте летела другим маршрутом? Окей. Россия очень большая. В прошлый раз мы четыре дня добирались. Мы попытались это сделать максимально коротким способом», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 31 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Финальный свисток арбитра Павла Кукуяна зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака». В составе «Спартака» отличились конголезский полузащитник Тео Бонгонда и нидерландский хавбек Квинси Промес. За гостей отличился чилийский легионер Анхело Энрикес.
- 31 июля 2023
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