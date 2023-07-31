Гендиректор «Спартака» Малышев рассказал о травме Хесуса Медины

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о травме новичка команды Хесуса Медины.

«К сожалению, у него небольшая травма. С одной стороны, травма не очень серьёзная, но, с другой стороны, это травма, с которой торопиться нельзя, чтобы не усугубить. Вы могли видеть, что Хесус участвовал в разминке после матча. Мы дали ему возможность подлечиться, чтобы он выходил готовым к матчам на 100%», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

26-летний парагвайский полузащитник сменил ЦСКА на московский «Спартак» в текущее летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 6 млн.

В составе армейцев игрок провёл 45 матчей, отметился 12 голами и отдал девять голевых передач.