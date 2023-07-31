Главный тренер «Спартака» Абаскаль: где планирую использовать Медину? Не скажу

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился информацией о состоянии полузащитника Хесуса Медины.
«Медина уже готов. Но не к сегодняшнему матчу, потому что игра складывалась тяжело. Где я планирую его использовать? Я вам не скажу. Вы всё увидите. Вы знаете, что он может сыграть и справа, и слева, и атакующего полузащитника. Большего не скажу», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 31 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Финальный свисток арбитра Павла Кукуяна зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака». В составе «Спартака» отличились конголезский полузащитник Тео Бонгонда и нидерландский хавбек Квинси Промес. За гостей отличился чилийский легионер Анхело Энрикес.
- 31 июля 2023
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