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Гендиректор «Спартака» Малышев: надеюсь, Соболев забьёт много голов в новом сезоне

Гендиректор «Спартака» Малышев: надеюсь, Соболев забьёт много голов в новом сезоне
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, кто должен давать оценку игре команды, и отметил возвращение нападающего Александра Соболева.

«Оценку игре команды и отдельным игрокам должен давать главный тренер. Всё-таки я не так разбираюсь в футболе, как наш тренер. Но я очень рад, что Саша снова на поле. Надеюсь, он будет дальше прибавлять и забьёт много голов в новом сезоне», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Форвард красно-белых Александр Соболев впервые вышел на поле в этом сезоне. Игрок сыграл 86 минут, но результативными действиями не отметился. Соболев был дисквалифицирован на четыре игры за непристойный жест в матче 28-го тура прошлого розыгрыша чемпионата с ЦСКА.

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