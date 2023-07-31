Гендиректор «Спартака» Малышев: надеюсь, Соболев забьёт много голов в новом сезоне
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, кто должен давать оценку игре команды, и отметил возвращение нападающего Александра Соболева.
«Оценку игре команды и отдельным игрокам должен давать главный тренер. Всё-таки я не так разбираюсь в футболе, как наш тренер. Но я очень рад, что Саша снова на поле. Надеюсь, он будет дальше прибавлять и забьёт много голов в новом сезоне», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Форвард красно-белых Александр Соболев впервые вышел на поле в этом сезоне. Игрок сыграл 86 минут, но результативными действиями не отметился. Соболев был дисквалифицирован на четыре игры за непристойный жест в матче 28-го тура прошлого розыгрыша чемпионата с ЦСКА.
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