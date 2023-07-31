Главный тренер «Спартака» Абаскаль объяснил, почему недоволен календарём РПЛ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, что именно не устраивает красно-белых в календаре на сезон.
«Мои претензии к календарю простые. После «Урала» у нас будет целых девять дней отдыха. Это почти предсезонка летом! Я люблю футбол, хочется, чтобы это было зрелищем. Мне сложно понять, почему у нас такой большой перерыв после игры с «Уралом», а до матча с ними мы проведём три игры за шесть дней», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему клубу отказали в вопросах, связанных с переносом некоторых матчей. По словам Зеленова, в РФС объяснили, что ничего невозможно изменить по ряду причин. В том числе и потому, что у МВД было определённое предписание.
- 31 июля 2023
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