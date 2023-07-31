Квинси Промес — лучший бомбардир в российской истории «Спартака»

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес, ставший автором второго мяча в ворота «Балтики» (2:1), вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров красно-белых в российской истории клуба.
В активе Промеса теперь 107 голов, на один больше, чем у Егора Титова (106). Третьим в рейтинге значится Андрей Тихонов (90), а замыкает топ-четвёрку Роман Павлюченко (87).
Напомним, несколько минут назад завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Финальный свисток арбитра Павла Кукуяна зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака». В составе «Спартака» отличились Тео Бонгонда и Квинси Промес. За гостей отличился чилийский легионер Анхело Энрикес.
- 31 июля 2023
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