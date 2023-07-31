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«Наполи» договорился о встрече с игроком «Зенита» Венделом — источник

«Наполи» договорился о встрече с игроком «Зенита» Венделом — источник
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Чемпион Италии «Наполи» связался с «Зенитом», предложив санкт-петербургскому клубу € 25 млн за Вендела, и договорился о встрече с самим игроком, сообщает бразильская журналистка Раиса Симплисио в своём «твиттере».

По информации инсайдера, итальянский клуб получил предложение от «Аль-Хиляля» по трансферу Виктора Осимхена, и, если эта сделка состоится, у клуба появятся свободные средства для осуществления перехода Вендела.

Сообщается, что сам Вендел сохраняет желание играть за «Фламенго». Стороны пытаются договориться не только о стоимости игрока, но и об условиях оплаты. Переговоры с российским клубом продвигаются трудно, а времени остаётся всё меньше, поскольку вскоре трансферное окно в Бразилии будет закрыто.

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