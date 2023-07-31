Диего Годин объявил о завершении карьеры

Уругвайский защитник Диего Годин завершил карьеру профессионального игрока.
«Время пришло. Спасибо, футбол», – отправил сообщение болельщикам центральный защитник на своей странице в «Твиттере».
37-летний уругваец за свою продолжительную карьеру выступал за такие клубы, как «Серро», «Насьональ», «Вильярреал», мадридский «Атлетико», миланский «Интер», «Кальяри», «Атлетико Минейро» и «Велес». В «Атлетико» игрок стал символом целой эпохи, завоевав с «матрасниками» золото Ла Лиги в 2014 году и ещё трижды финишировав на втором месте чемпионата Испании. В 2013 году Годин выигрывал с командой Кубок Испании, а в 2014 году – Суперкубок. Кроме того, в составе «Атлетико» уругвайский защитник дважды поднимал над головой кубок Лиги Европы, трижды – Суперкубок УЕФА. Два раза Годин играл в финале Лиги чемпионов.
Также в активе Година больше 150 матчей за сборную Уругвая.
Матч за «Велес Сарсфилд» с «Ураканом» в минувшее воскресенье (30 июля) стал для игрока прощальным и 626-м в карьере.
- 31 июля 2023
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