Фабиньо — игрок «Аль-Иттихада»

Бразильский полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо официально стал игроком «Аль-Иттихада», сообщает пресс-служба саудовского клуба.

29-летний футболист подписал трёхлетний контракт, а сумма трансфера, по неофициальным данным, составила € 47 млн.

В текущее трансферное окно саудовский футбольный клуб усилился французами Каримом Бензема и Н'Голо Канте, а также португальцем Жотой, который перешёл из шотландского «Селтика». Команду тренирует известный португальский специалист Нуну Эшпириту Санту.

В 2018 году «Ливерпуль» купил Фабиньо у «Монако» за € 45 млн. За свою карьеру игрок успел сыграть за мадридский «Реал», проведя один матч за основную команду и 21 встречу за резервную команду «Королевского клуба».