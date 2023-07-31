Фабиньо — игрок «Аль-Иттихада»
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Бразильский полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо официально стал игроком «Аль-Иттихада», сообщает пресс-служба саудовского клуба.
29-летний футболист подписал трёхлетний контракт, а сумма трансфера, по неофициальным данным, составила € 47 млн.
В текущее трансферное окно саудовский футбольный клуб усилился французами Каримом Бензема и Н'Голо Канте, а также португальцем Жотой, который перешёл из шотландского «Селтика». Команду тренирует известный португальский специалист Нуну Эшпириту Санту.
В 2018 году «Ливерпуль» купил Фабиньо у «Монако» за € 45 млн. За свою карьеру игрок успел сыграть за мадридский «Реал», проведя один матч за основную команду и 21 встречу за резервную команду «Королевского клуба».
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