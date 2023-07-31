Георгий Джикия: удачи «Балтике» во всех играх, кроме «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос об уровне «Балтики», которая вернулась в элитный дивизион после длительного перерыва.
«Не было ли опасений, что после пропущенного гола в концовке «Балтика» начнёт наваливать? Тревоги не было. «Балтика» и так наваливала, потому что играла в такой футбол. Главное — выиграли.
Я смотрел только разбор «Балтики», который нам предоставил тренерский штаб. Мне тяжело сейчас оценить всю подготовку — это будет некорректно по отношению к «Балтике». Понятное дело, что они более 20 лет не были в РПЛ. Удачи им во всех играх, кроме «Спартака», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, сегодня, 31 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Финальный свисток арбитра Павла Кукуяна зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака». В составе «Спартака» отличились Тео Бонгонда и Квинси Промес. За гостей отличился чилийский легионер Анхело Энрикес.
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