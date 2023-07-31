Георгий Джикия ответил на вопрос, как «Спартаку» показывать стабильную игру в новом сезоне

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как его команде показывать стабильную игру

«За счёт чего «Спартак» может стать более стабильным в новом сезоне?

Элементарно это будет связано с дисциплиной, которая не будет позволять футболистам выбывать на две или четыре игры, что впоследствии сделает команду целостной. Каждый футболист будет друг с другом конкурировать.

Сейчас сделаю Александру Соболеву небольшое приятное замечание. Когда такой футболист, как Александр Соболев, выпадает на больше, чем восемь игр, как это было в прошлом году, то это потеря для сегодняшнего «Спартака». Дисциплина — один из факторов, который в этом году мы исправим. Это приведёт к стабильности. Также нужно укреплять то, что мы тренируем, связь между собой. Пропускать голы в концовке тоже не совсем приятно. Над этим тоже нужно работать и приводить в порядок», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» делит первую строчку в чемпионате России после сегодняшней победы над «Балтикой» (2:1).