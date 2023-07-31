Джикия: получится ли «Спартаку» выезжать на Промесе? У нас на поле играют 11 человек
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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о роли нидерландского полузащитника Квинси Промеса в игре команды.
«Получится ли выезжать на Промесе в новом сезоне? По-моему, у нас на поле играют 11 человек. Каждый футболист важен, и каждый футболист должен активизироваться, выступать и показывать свои лучшие качества, чтобы выигрывать, прогрессировать и добиваться чего-то большего.
Что касается Квинси, то прошлый год был у него очень результативным. В этом году мы так же будем помогать ему это делать. Не только ему, но и Александру Соболеву, который, несмотря на то что много пропустил, третий год подряд набирает 20 очков за сезон», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
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