Джикия: получится ли «Спартаку» выезжать на Промесе? У нас на поле играют 11 человек

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о роли нидерландского полузащитника Квинси Промеса в игре команды.

«Получится ли выезжать на Промесе в новом сезоне? По-моему, у нас на поле играют 11 человек. Каждый футболист важен, и каждый футболист должен активизироваться, выступать и показывать свои лучшие качества, чтобы выигрывать, прогрессировать и добиваться чего-то большего.

Что касается Квинси, то прошлый год был у него очень результативным. В этом году мы так же будем помогать ему это делать. Не только ему, но и Александру Соболеву, который, несмотря на то что много пропустил, третий год подряд набирает 20 очков за сезон», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.