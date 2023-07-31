«Спартак» начал с двух побед подряд впервые с чемпионского сезона-2016/2017

Московский «Спартак» стартовал в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги с двух побед кряду. Это произошло впервые с сезона-2016/2017, когда красно-белые в последний раз выигрывали РПЛ.
Тогда в 1-м туре красно-белые разгромили тульский «Арсенал» со счётом 4:0, а во 2-м туре обыграли самарские «Крылья Советов» с минимальным счётом — 1:0.
В нынешнем чемпионате на прошлых выходных «Спартак» вырвал победу у «Оренбурга» (3:2), а сегодня, 31 июля, одолел калининградскую «Балтику» с минимальной разницей (2:1).
Таким образом, после двух стартовых туров РПЛ-2023/2024 у московского клуба шесть очков. Столько же у «Краснодара». Эти два коллектива возглавляют турнирную таблицу. Следом идут «Локомотив», «Зенит», «Крылья Советов», «Ростов», «Урал», у которых по четыре очка.
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