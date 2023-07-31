Видеообзор матча «Спартак» — «Балтика»

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Завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счёт в матче перед перерывом, на 43-й минуте открыл форвард красно-белых Тео Бонгонда, головой замкнувший навес Квинси Промеса. Конголезец отметился третьим результативным действием в трёх первых играх за команду.

Закрепить преимущество «Спартаку» удалось только к концу второго тайма. На 84-й минуте уже сам Промес расстрелял ворота «Балтики» с близкого расстояния, став лидером среди спартаковских бомбардиров в новейшей истории. На убойную позицию нидерландского нападающего вывел вышедший на замену Михаил Игнатов.

На 90-й минуте «Балтика» отквитала один мяч, но на большее гостям не хватило времени. Автором первого гола калининградцев после возвращения в элиту стал Анхело Энрикес.

«Спартак» наравне с «Краснодаром» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав шесть очков. У «Балтики» пока остаётся ноль в графе «Очки».