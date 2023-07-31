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Колвилл продлит контракт с «Челси» до 2029 года

Колвилл продлит контракт с «Челси» до 2029 года
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Английский защитник «Челси» Леви Колвилл подпишет новый долгосрочный контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, стороны подпишут соглашение, рассчитанное до 2029 года. Финальный раунд переговоров проходил сегодня вечером, 31 июля. «Челси» всегда называл Колвилла неприкасаемым и настаивал, что игрок не продаётся — теперь он настроен на новый долгосрочный контракт.

В прошлом сезоне 20-летний центральный защитник выступал за «Брайтон» на правах аренды. Леви провёл на поле 22 матча, в которых отдал две голевые передачи.

В составе молодёжной сборной Англии Колвилл выиграл чемпионат Европы, который проходил в Грузии и Румынии с июня по июль этого года.

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