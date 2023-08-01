Криштиану Роналду забил свой первый мяч в новом сезоне

Португальский нападающий Криштиану Роналду отличился в сезоне-2023/2024 впервые. Это произошло в матче саудовского «Аль-Насра» с тунисским клубом «Монастир», прошедшего в рамках группового этапа Клубного кубка арабских чемпионов. «Аль-Наср» разгромил «Монастир» со счётом 4:1.

Португалец стал автором второго гола саудовской команды на 74-й минуте, отправив мяч в сетку ворот головой.

Помимо Роналду, в составе «Аль-Насра» отличились бразилец Андерсон Талиска, защитник Абдулелах Аль-Амри и 19-летний Абдулазиз Аль-Элевай. «Монастир» забил единственный мяч благодаря автоголу защитника Али Ладжами.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне португалец провёл за «Аль-Наср» 20 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи.