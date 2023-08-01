«Спартак» не проигрывает дома в РПЛ на протяжении 14 матчей

Московский «Спартак» не терпит поражений в домашних матчах на протяжении 14 последних встреч в Российской Премьер-Лиге.
За это время красно-белые одержали девять побед дома и пять раз сыграли вничью. Это их лучшая серия с июня 2007 – мая 2008 года. Тогда «Спартак» возглавлял российский специалист Станислав Черчесов. Московскому коллективу удавалось не проигрывать 15 домашних матчей кряду.
Напомним, вчера, 31 июля, прошла игра 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Финальный свисток арбитра Павла Кукуяна зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака». В составе «Спартака» отличились конголезский полузащитник Тео Бонгонда и нидерландский хавбек Квинси Промес. За гостей отличился чилийский легионер Анхело Энрикес.
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