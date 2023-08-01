Дркушич: Кордоба — один из лучших нападающих РПЛ, нравится играть против таких футболистов

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич рассказал, что лучшим нападающим чемпионата России считает форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

«Кордоба — один из лучших нападающих РПЛ, против него всегда сложно играть. Но я думаю, что мы не дали ему создать много моментов. Мне нравится играть против таких футболистов», – приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Напомним, 30 июля состоялся матч 2-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» переиграл «Сочи» со счётом 2:0. Один из мячей забил Джон Кордоба, отличившийся в компенсированное время. Это второй гол колумбийца с начала сезона, также на его счету один ассист. В минувшем розыгрыше лиги Джон Кордоба принял участие в 35 матчах, забил 19 голов и отдал 10 голевых передач.