Дркушич: Кордоба — один из лучших нападающих РПЛ, нравится играть против таких футболистов
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Защитник «Сочи» Ванья Дркушич рассказал, что лучшим нападающим чемпионата России считает форварда «Краснодара» Джона Кордобу.
«Кордоба — один из лучших нападающих РПЛ, против него всегда сложно играть. Но я думаю, что мы не дали ему создать много моментов. Мне нравится играть против таких футболистов», – приводит слова Дркушича «РБ Спорт».
Напомним, 30 июля состоялся матч 2-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» переиграл «Сочи» со счётом 2:0. Один из мячей забил Джон Кордоба, отличившийся в компенсированное время. Это второй гол колумбийца с начала сезона, также на его счету один ассист. В минувшем розыгрыше лиги Джон Кордоба принял участие в 35 матчах, забил 19 голов и отдал 10 голевых передач.
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