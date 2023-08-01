Ван Дейк отреагировал на своё назначение капитаном «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал своё назначение капитаном команды.

«Это действительно тот день, когда я, моя жена, мои дети и вся моя семья испытывает гордость. Это особенное чувство, и я не могу описать его в данный момент. Но это то, чем я действительно горжусь.

Я капитан сборной Нидерландов, и это уже было для меня огромной честью и гордостью. Быть капитаном «Ливерпуля» — неописуемое чувство. Я сделаю всё, что в моих силах», — приводит слова ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля».

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. Нидерландец выиграл с командой все основные возможные клубные трофеи.

В сезоне-2022/2023 на счету ван Дейка 41 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с мерсисайдским клубом действует до конца июня 2025 года.