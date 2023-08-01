Суарес: мы с Месси мечтаем завершить карьеру вместе

Уругвайский нападающий Луис Суарес рассказал, что всё ещё планирует сыграть в одном клубе с аргентинцем Лионелем Месси, вместе с котором они играли в «Барселоне».

«Мы с Месси мечтаем завершить карьеру вместе. Это было то, что мы всегда планировали, когда были в «Барселоне». Я переходил в «Атлетико», а он — в «ПСЖ». Мы мечтали об этом и говорили, что после «Барселоны» мы отправимся в США, и в то время ничего не произошло. Теперь он принял решение поехать туда, и, судя по тому, что вы видите, он выглядит счастливым, и мы надеемся, что в какой-то момент такая возможность появится», — приводит слова Суареса Goal.

Ранее сообщалось, «Интер Майами», в котором играет Месси, проявляет интерес к Суаресу.

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