Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о трансферах в Саудовской Аравии
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Бывший главный тренер «Спартака» и «Аль-Насра» Руй Витория высказался о трансферной кампании саудовских клубов этим летом.
«Я знаю, что личность этих людей и их мышление могут быстро меняться. Сейчас они очень мотивированы инвестировать, но однажды они могут передумать и остановиться», — приводит слова Витории The Athletic.
Сейчас Руй возглавляет сборную Египта. В качестве тренера Витория вместе с лиссабонской «Бенфикой» дважды становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка Португалии, по разу выигрывал Кубок Португалии и Кубок португальской лиги. Тренируя «Аль-Наср», Руй становился чемпионом Саудовской Аравии и обладателем Суперкубка Саудовской Аравии.
Промес поприветствовал Медину и Бонгонда в «Спартаке»:
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