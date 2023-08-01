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Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о трансферах в Саудовской Аравии

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о трансферах в Саудовской Аравии
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Бывший главный тренер «Спартака» и «Аль-Насра» Руй Витория высказался о трансферной кампании саудовских клубов этим летом.

«Я знаю, что личность этих людей и их мышление могут быстро меняться. Сейчас они очень мотивированы инвестировать, но однажды они могут передумать и остановиться», — приводит слова Витории The Athletic.

Сейчас Руй возглавляет сборную Египта. В качестве тренера Витория вместе с лиссабонской «Бенфикой» дважды становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка Португалии, по разу выигрывал Кубок Португалии и Кубок португальской лиги. Тренируя «Аль-Наср», Руй становился чемпионом Саудовской Аравии и обладателем Суперкубка Саудовской Аравии.

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