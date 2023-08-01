Юрген Клопп оценил шансы «Ливерпуля» подписать Килиана Мбаппе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи об интересе английского клуба к французскому нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.
«Я думаю, что это действительно хороший футболист, но финансовые условия его подписания нас совершенно не устраивают.
Насколько я знаю, между «Ливерпулем» и Мбаппе ничего нет. Но возможно, что кто-то в клубе что-то готовит и хочет меня удивить. Но за восемь лет моей работы здесь такого не было. Это случилось бы впервые», – приводит слова Клоппа Goal.
Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.
В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
Клопп после матча раздаёт фанатам пиво:
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