Юрген Клопп оценил шансы «Ливерпуля» подписать Килиана Мбаппе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи об интересе английского клуба к французскому нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

«Я думаю, что это действительно хороший футболист, но финансовые условия его подписания нас совершенно не устраивают.

Насколько я знаю, между «Ливерпулем» и Мбаппе ничего нет. Но возможно, что кто-то в клубе что-то готовит и хочет меня удивить. Но за восемь лет моей работы здесь такого не было. Это случилось бы впервые», – приводит слова Клоппа Goal.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.

В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

Клопп после матча раздаёт фанатам пиво: