«Челси» является основным вариантом для Мбаппе в случае перехода в АПЛ

«Челси» на данный момент не делал официального предложения «ПСЖ» по поводу трансфера нападающего Килиана Мбаппе, сообщает The Telegraph.
По данным источника, на данный момент общение «Челси» с «ПСЖ» можно охарактеризовать как «прощупывание почвы» на вопрос о возможных вариантах. Отмечается, что переход француза в АПЛ маловероятно, однако если он пример решение уехать в Англию, то скорее всего он подпишет контракт с «Челси», несмотря на слухи об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля».
Также сообщается, что у Мбаппе остались хорошие отношения с нынешним главным тренером «Челси» Маурисио Почеттино, с которым они вместе работали в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался продлевать контрактное соглашение с «ПСЖ». Одним из основных вариантов продолжения карьеры называется «Реал».
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца
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