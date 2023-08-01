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Sky Sports: «Аль-Хиляль» предложил Осимхену контракт с зарплатой £ 1 млн в неделю

Sky Sports: «Аль-Хиляль» предложил Осимхену контракт с зарплатой £ 1 млн в неделю
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Саудовский «Аль-Хиляль» заинтересован в приобретении нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Как сообщает Sky Sports, руководство саудовского клуба сделало второе предложение неаполитанской команде по форварду в размере £ 120,3 млн. Отмечается, что «Аль-Хиляль» готов платить Осимхену зарплату в районе £ 1 млн в неделю.

В это летнее трансферное окно саудовский клуб уже пополнил бывший защитник «Наполи» Калиду Кулибали, а также Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и Малком.

В сезоне-2022/2023 на счету Осимхена 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и четырьмя результативными передачами. Он стал лучшим бомбардиром Серии А и помог своей команде завоевать титул чемпиона страны. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Рыночная стоимость Осимхена оценивается порталом Transfermarkt в € 120 млн.

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