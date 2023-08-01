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Лучший бомбардир чемпионата Украины может продолжить карьеру в Примере

Лучший бомбардир чемпионата Украины может продолжить карьеру в Примере
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Украинский нападающий «Днепр-1» Артём Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Marca.

По данным источника, интерес к игроку проявляет «Жирона», которая видит в Довбике потенциальную замену Тати Кастелланосу.

Довбик стал лучшим бомбардиром прошлого сезона чемпионата Украины, забив 24 гола в 30 матчах. Довбик выступает за «Днепр-1» с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Испании Жирона финишировала на десятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 49 очков. Новый сезон Примеры стартует 11 августа. В матче первого тура команда встретится с «Реалом Сосьедад». Встреча состоится 12 августа, начало – 18:00 мск.

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