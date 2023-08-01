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Квинси Промес отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Балтикой»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура РПЛ с «Балтикой».

«Отличная победа! Рад, что удалось оформить гол+пас», — написал форвард в одной из социальных сетей.

Напомним, 31 июля завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счёт в матче перед перерывом, на 43-й минуте открыл форвард красно-белых Тео Бонгонда, головой замкнувший навес Квинси Промеса. На 84-й минуте уже сам Промес расстрелял ворота «Балтики» с близкого расстояния, став лидером среди спартаковских бомбардиров в новейшей истории. На 90-й минуте «Балтика» отквитала один мяч, но на большее гостям не хватило времени.