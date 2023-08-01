Квинси Промес отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Балтикой»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура РПЛ с «Балтикой».
«Отличная победа! Рад, что удалось оформить гол+пас», — написал форвард в одной из социальных сетей.
Напомним, 31 июля завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Счёт в матче перед перерывом, на 43-й минуте открыл форвард красно-белых Тео Бонгонда, головой замкнувший навес Квинси Промеса. На 84-й минуте уже сам Промес расстрелял ворота «Балтики» с близкого расстояния, став лидером среди спартаковских бомбардиров в новейшей истории. На 90-й минуте «Балтика» отквитала один мяч, но на большее гостям не хватило времени.
- 1 августа 2023
-
04:43
-
04:24
-
04:16
-
03:55
-
03:44
-
03:38
-
03:30
-
03:15
-
03:03
-
03:00
-
02:57
-
02:40
-
02:34
-
02:28
-
02:21
-
02:01
-
01:59
-
01:45
-
01:43
-
01:30
-
01:20
-
01:09
-
00:45
-
00:44
-
00:40
-
00:30
-
00:20
-
00:14
-
00:03
- 31 июля 2023
-
23:59
-
23:57
-
23:42
-
23:38
-
23:23
-
23:21