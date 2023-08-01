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Криштиану Роналду опубликовал пост после первого гола в сезоне

Португальский нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду опубликовал пост после первого гола за «Аль-Наср» в новом сезоне.

«Хорошая победа! Рад забить гол и тому, что лидируем в группе», — написал Роналду в своей социальной сети.

Ранее сообщалось, что Роналду установил рекорд по голам головой в официальных матчах.

Новый сезон чемпионата Саудовской Аравии стартует 11 августа. В первом туре «Аль-Наср» встретится с «Аль-Иттифак». Матч состоится 14 августа, начало – 21:00 мск.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне португалец провёл за «Аль-Наср» 20 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи.

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