Фабио Алейшо: переход игрока ЦСКА Хорхе Карраскаля в бразильский клуб маловероятен

Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль, скорее всего, не продолжит карьеру в Бразилии.

Как сообщает журналист Фабио Алейшо со ссылкой на агентов игрока, основная причина невозможности перехода Карраскаля заключается в том, что трансферное окно в Бразилии закроется уже в среду, 2 августа.

Ранее появлялась информация об интересе к колумбийскому футболисту со стороны «Атлетико Паранаэнсе» и «Васко да Гама».

Карраскаль играет за ЦСКА с февраля 2022 года. За время выступлений за московскую команду колумбиец отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами в 37 играх. В прошлом сезоне в составе армейцев футболист стал триумфатором Фонбет Кубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает колумбийского полузащитника в € 7 млн.