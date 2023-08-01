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Фабио Алейшо: переход игрока ЦСКА Хорхе Карраскаля в бразильский клуб маловероятен

Фабио Алейшо: переход игрока ЦСКА Хорхе Карраскаля в бразильский клуб маловероятен
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Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль, скорее всего, не продолжит карьеру в Бразилии.

Как сообщает журналист Фабио Алейшо со ссылкой на агентов игрока, основная причина невозможности перехода Карраскаля заключается в том, что трансферное окно в Бразилии закроется уже в среду, 2 августа.

Ранее появлялась информация об интересе к колумбийскому футболисту со стороны «Атлетико Паранаэнсе» и «Васко да Гама».

Карраскаль играет за ЦСКА с февраля 2022 года. За время выступлений за московскую команду колумбиец отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами в 37 играх. В прошлом сезоне в составе армейцев футболист стал триумфатором Фонбет Кубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает колумбийского полузащитника в € 7 млн.

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