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«Бавария» намерена закрыть сделку по Гарри Кейну на этой неделе

«Бавария» намерена закрыть сделку по Гарри Кейну на этой неделе
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«Бавария» сообщила «Тоттенхэм Хотспур», что готова заплатить € 100 млн за трансфер нападающего Гарри Кейна, сообщает The Times.

По данным источника, накануне руководство мюнхенского клуба провело встречу с президентом «Тоттенхэма» Дэниелом Леви, где озвучили своё предложение. При этом отмечается, что лондонский клуб намерен выручить за своего игрока € 120 млн.

Несмотря на это «Бавария» намерена завершить трансфер Кейна уже на этой неделе, поскольку считают, что переговоры прошли успешно.

В прошлом сезоне форвард провёл 38 матчей в рамках чемпионата Англии, забив 30 голов и сделав три результативные передачи. Кейн — воспитанник системы «Тоттенхэма». За первую команду английский нападающий играет с 2011 года.

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