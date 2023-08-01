«Бавария» намерена закрыть сделку по Гарри Кейну на этой неделе

«Бавария» сообщила «Тоттенхэм Хотспур», что готова заплатить € 100 млн за трансфер нападающего Гарри Кейна, сообщает The Times.
По данным источника, накануне руководство мюнхенского клуба провело встречу с президентом «Тоттенхэма» Дэниелом Леви, где озвучили своё предложение. При этом отмечается, что лондонский клуб намерен выручить за своего игрока € 120 млн.
Несмотря на это «Бавария» намерена завершить трансфер Кейна уже на этой неделе, поскольку считают, что переговоры прошли успешно.
В прошлом сезоне форвард провёл 38 матчей в рамках чемпионата Англии, забив 30 голов и сделав три результативные передачи. Кейн — воспитанник системы «Тоттенхэма». За первую команду английский нападающий играет с 2011 года.
Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ
- 1 августа 2023
-
04:43
-
04:24
-
04:16
-
03:55
-
03:44
-
03:38
-
03:30
-
03:15
-
03:03
-
03:00
-
02:57
-
02:40
-
02:34
-
02:28
-
02:21
-
02:01
-
01:59
-
01:45
-
01:43
-
01:30
-
01:20
-
01:09
-
00:45
-
00:44
-
00:40
-
00:30
-
00:20
-
00:14
-
00:03
- 31 июля 2023
-
23:59
-
23:57
-
23:42
-
23:38
-
23:23
-
23:21