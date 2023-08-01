Стали известны детали перехода и личные условия Расмуса Хёйлунна в «МЮ»
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Стала известна точная сумма трансфера норвежского форварда Расмуса Хёйлунна из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед».
По информации The Athletic, английский клуб отдел за игрока € 75 млн. Также в сделке предусмотрены бонус, которые с течением времени могут дойти до € 10 млн. Сам контракт 20-летнего игрока и клуба рассчитан на пять лет с возможностью продления ещё на один год.
«Манчестер Юнайтед» также рассматривал на роль центрфорварда Гарри Кейна из «Тоттенхэма» и Виктора Осимхена из «Наполи». Главный тренер команды Эрик тен Хаг изначально хотел взять опытного игрока «Хотспурс», но, как сообщили источники ESPN, в итоге пришёл к идее заполучить Расмуса Хёйлунна в связи с потенциалом молодого датчанина.
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