Лига чемпионов, 1 августа: расписание матчей игрового дня
Поделиться
Сегодня, 1 августа, состоятся вторые встречи двухматчевых противостояний второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Матчи 1 августа (время начала — московское):
20:30. «Панатинаикос» (Греция) — «Днепр-1» (Украина);
21:00. БАТЭ (Беларусь) — «Арис» (Кипр);
21:00. «Олимпия» (Любляна, Словения) — «Лудогорец» (Болгария);
21:30. «Слован Братислава» (Словакия) — «Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина).
Ранее стали известны возможные соперники участников второго квалификационного раунда по третьему раунду. Отметим, что победитель пары «Арис» — БАТЭ сыграет с сильнейшим в противостоянии «Ракува» и «Карабаха». В случае прохода «Астаны» в следующий раунд отбора команда из Казахстана встретится с греческим АЕКом.
Комментарии
- 1 августа 2023
-
09:52
-
09:38
-
09:37
-
09:30
-
09:14
-
09:07
-
09:02
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:12
-
08:02
-
07:53
-
07:43
-
07:20
-
06:50
-
06:30
-
06:05
-
05:52
-
05:45
-
05:39
-
05:38
-
04:43
-
04:24
-
04:16
-
03:55
-
03:44
-
03:38
-
03:30
-
03:15
-
03:03
-
03:00
-
02:57
-
02:40
-
02:34
Партнерский контент