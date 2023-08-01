Лига чемпионов, 1 августа: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 1 августа, состоятся вторые встречи двухматчевых противостояний второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Матчи 1 августа (время начала — московское):

20:30. «Панатинаикос» (Греция) — «Днепр-1» (Украина);

21:00. БАТЭ (Беларусь) — «Арис» (Кипр);

21:00. «Олимпия» (Любляна, Словения) — «Лудогорец» (Болгария);

21:30. «Слован Братислава» (Словакия) — «Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина).

Ранее стали известны возможные соперники участников второго квалификационного раунда по третьему раунду. Отметим, что победитель пары «Арис» — БАТЭ сыграет с сильнейшим в противостоянии «Ракува» и «Карабаха». В случае прохода «Астаны» в следующий раунд отбора команда из Казахстана встретится с греческим АЕКом.