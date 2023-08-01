Мбаппе не будет играть за «ПСЖ» в новом сезоне, если не продлит контракт

Руководство «ПСЖ» не изменило своего мнения относительно нападающего Килиана Мбаппе и его будущего, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, если 24-летний француз не уйдёт этим летом, то соответственно не будет играть в новом сезоне. Клуб хочет дать игроку понять, что напряжение между сторонами может снять только его отъезд или продление контракта.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.

В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

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