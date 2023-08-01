Полузащитник «Спартака» Зиньковский: Сперцян извинился за фол в Кубке. Никаких претензий

Российский полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал столкновение с хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

«Казалось, что на видео контакт со Сперцяном выглядел не очень хорошо. Но обошлось — всё нормально. Эдик ждал меня в подтрибунке после матча: подошёл и извинился. Он сказал, что далеко принял и не успел. Такое бывает. В таких случаях либо ты нарушаешь, либо соперник убегает с мячом. Получилось, что он сфолил на красную. Никаких претензий», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В матче между «Краснодаром» и «Спартаком» в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России победу одержали красно-белые со счётом 2:1. В конце первого тайма хавбек краснодарцев Эдуард Сперцян получил прямую красную карточку за фол против Антона Зиньковского.