Полузащитник «Спартака» Зиньковский: Сперцян извинился за фол в Кубке. Никаких претензий

Российский полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал столкновение с хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.
«Казалось, что на видео контакт со Сперцяном выглядел не очень хорошо. Но обошлось — всё нормально. Эдик ждал меня в подтрибунке после матча: подошёл и извинился. Он сказал, что далеко принял и не успел. Такое бывает. В таких случаях либо ты нарушаешь, либо соперник убегает с мячом. Получилось, что он сфолил на красную. Никаких претензий», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В матче между «Краснодаром» и «Спартаком» в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России победу одержали красно-белые со счётом 2:1. В конце первого тайма хавбек краснодарцев Эдуард Сперцян получил прямую красную карточку за фол против Антона Зиньковского.
- 1 августа 2023
-
09:52
-
09:38
-
09:37
-
09:30
-
09:14
-
09:07
-
09:02
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:12
-
08:02
-
07:53
-
07:43
-
07:20
-
06:50
-
06:30
-
06:05
-
05:52
-
05:45
-
05:39
-
05:38
-
04:43
-
04:24
-
04:16
-
03:55
-
03:44
-
03:38
-
03:30
-
03:15
-
03:03
-
03:00
-
02:57
-
02:40
-
02:34