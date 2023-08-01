Джанлука Скамакка согласовал контракт с «Интером»

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Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Джанлука Скамакка и «Интер» согласовали контракт между собой, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации Скиры, соглашение между сторонами будет рассчитано до 2028 года. За один сезон Скамакка будет получать € 3,2 млн.

24-летний итальянец сыграл за «Вест Хэм» 27 матчей во всех турнирах за сезон-2022/2023. Игрок смог поразить ворота соперников восемь раз и отдать один результативный пас.

В свой лучший сезон в карьере Джанлука забил 16 голов в 36 играх итальянской Серии А за «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что «Интер» вернётся с новым предложением в ближайшие дни. Миланцы собираются предложить около € 25 млн. Английский клуб, предположительно, запросит сумму около € 30 млн. Сам Скамакка крайне заинтересован в переходе.