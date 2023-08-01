«Челси» готов платить Душану Влаховичу € 10 млн в год

Лондонский «Челси» начал переговоры по трансферу хорватского форварда «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации Скиры, представители «Челси» уже контактировали с агентами футболиста. Хорвату уже предложили контракт. Лондонцы готовы платить € 10 млн в год. «Челси» намерен подписать долгосрочное соглашение.

Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года. В прошлом сезоне на счету серба 42 матча за «зебр» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.