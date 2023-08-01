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Вендел может перейти в «Наполи», Фабиньо — игрок «Аль-Иттихада». Главное к утру

Вендел может перейти в «Наполи», Фабиньо — игрок «Аль-Иттихада». Главное к утру
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Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел может стать игроком «Наполи», бывший игрок «Ливерпуля» Фабиньо перешёл в «Аль-Иттихад», российская теннисистка Дарья Касаткина начала турнир в Вашингтоне с победы. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Наполи» договорился о встрече с игроком «Зенита» Венделом — источник.

2. Фабиньо — игрок «Аль-Иттихада».

3. Касаткина уверенно обыграла Мертенс в 1/16 финала турнира в Вашингтоне.

4. «Спартак» сделал новое предложение «Олимпиакосу» по Олегу Рябчуку.

5. Свитолина обыграла Азаренко на турнире в Вашингтоне.

6. «Ювентус» и «Челси» договорились об обмене Влаховича и Лукаку.

7. «ПСЖ» может подать жалобу на «Реал» в ФИФА из-за ситуации вокруг Мбаппе.

8. Садио Мане подтвердил свой уход из «Баварии».

9. Криштиану Роналду забил свой первый мяч в новом сезоне.

10. The Athletic: контракт Кузнецовахудший в НХЛ среди россиян, у А. Свечникова — лучший.

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