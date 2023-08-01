Вендел может перейти в «Наполи», Фабиньо — игрок «Аль-Иттихада». Главное к утру

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел может стать игроком «Наполи», бывший игрок «Ливерпуля» Фабиньо перешёл в «Аль-Иттихад», российская теннисистка Дарья Касаткина начала турнир в Вашингтоне с победы. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Наполи» договорился о встрече с игроком «Зенита» Венделом — источник.
2. Фабиньо — игрок «Аль-Иттихада».
3. Касаткина уверенно обыграла Мертенс в 1/16 финала турнира в Вашингтоне.
4. «Спартак» сделал новое предложение «Олимпиакосу» по Олегу Рябчуку.
5. Свитолина обыграла Азаренко на турнире в Вашингтоне.
6. «Ювентус» и «Челси» договорились об обмене Влаховича и Лукаку.
7. «ПСЖ» может подать жалобу на «Реал» в ФИФА из-за ситуации вокруг Мбаппе.
8. Садио Мане подтвердил свой уход из «Баварии».
9. Криштиану Роналду забил свой первый мяч в новом сезоне.
10. The Athletic: контракт Кузнецова — худший в НХЛ среди россиян, у А. Свечникова — лучший.
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