Зиньковский: надеюсь, Сперцяну не дадут много матчей дисквалификации за фол на мне в Кубке

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о фоле игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
«Надеюсь, Сперцяну не дадут много матчей дисквалификации за фол на мне в Кубке. Могу ли обратиться, чтобы ему скостили срок? Можно сказать, что уже это сделал (смеётся). Мы нормально разошлись. За ним подобных моментов никогда не наблюдалось. Слышал о нём только хорошее.
Что касается ноги, то чуть побаливает, но это нормально. Я думаю, что мало времени прошло после игры. На неделе не будет матчей Кубка: восстановлюсь и всё будет нормально», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В матче между «Краснодаром» и «Спартаком» в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России победу одержали красно-белые со счётом 2:1. В конце первого тайма хавбек краснодарцев Эдуард Сперцян получил прямую красную карточку за фол против Антона Зиньковского.
- 1 августа 2023
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