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Португалия — США: стартовые составы команд на матч 3-го тура женского ЧМ-2023

Португалия — США: стартовые составы команд на матч 3-го тура женского ЧМ-2023
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Сборные Португалии и США объявили стартовые составы команд на матч 3-го тура группы E женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии, который состоится сегодня, 1 августа. Стартовый свисток прозвучит в 10:00 по московскому времени.

ЧМ-2023 (ж). Группа E. 3-й тур
01 августа 2023, вторник. 10:00 МСК
Португалия (ж)
Не начался
США (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав Португалии: Перейра, Боргес, Кошта, Гомеш, Амадо, Нортон, Пинту, Долорес Силва, Назарет, Джессика Силва, Диана Силва.

Стартовый состав США: Нихер, Гирма, Эртц, Данн, Фокс, Хоран, Лавелле, Салливан, Уилльямс, Смит, Морган.

В своём первом матче на чемпионате мира сборная Португалии потерпела поражение от Нидерландов (0:1), а во 2-м туре португалки обыграли Вьетнам (2:0). Сборная США также справилась с вьетнамками (3:0), а с нидерландками американки поделили очки (1:1).

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